Компания Nissan снова стала прибыльной, несмотря на снижение продаж

Запущенный весной 2025 года антикризисный план Re:Nissan оказался эффективным, однако свою роль в улучшении финансовых показателей компании сыграла и слабая иена.

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Компания Nissan вчера опубликовала итоги работы в первом квартале 2026 финансового года, который соответствует второму кварталу года календарного, то есть с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Отчёт приятно удивил рыночных аналитиков, потому что далеко не все были уверены, что компания сможет начать приносить прибыль уже в 2026 году, хотя именно на это рассчитывал генеральный директор Nissan Иван Эспиноса, запуская в мае 2025 года антикризисный план Re:Nissan.

2025 финансовый год Nissan окончил с чистым убытком в размере 533,1 млрд иен (3,38 млрд долларов США в переводе по курсу на день публикации). После такого «финиша» сложно было ожидать, что уже в первом квартале 2026 финансового года Nissan выйдет в плюс, но именно так и случилось. Чистая прибыль, правда, вышла скромная — 3,8 млрд иен (24 млн долларов), но тем не менее.

Отметим, что слабая иена помогла компании Nissan выйти в прибыль: за последний год японская валюта подешевела примерно на 10% по отношению к доллару США, поэтому компания получила больше иен за валютную выручку, а рынок США остаётся для Nissan самым крупным.

Более того, только в США продажи Nissan в первой половине 2026 календарного года пусть и ненамного, но выросли, а именно на 0,3% до 489 809 автомобилей, при этом рост во втором квартале составил 9,6% — реализован 242 741 автомобиль. То есть в США дела у Nissan явно налаживаются и обещают стать ещё лучше в ближайшие годы благодаря запуску нескольких важных топливных новинок, таких как внедорожник Nissan Xterra нового поколения.

Глобальные продажи Nissan в первой половине 2026 календарного года сократились на 6,7% до 1 506 052 автомобилей. Самые сильные потери — в Китае: здесь продажи Nissan снизились сразу на 15% до 237 458 автомобилей, но благодаря запуску новых моделей, разработанных совместно с Dongfeng, японская компания рассчитывает в 2027 году вернуться к росту продаж на китайском рынке.

Исходя из краткосрочных трендов, компания Nissan ухудшила прогноз по продажам на конец 2026 года: целевой показатель снижен с 3,3 млн до 3,15 млн автомобилей. Прогноз по чистой прибыли на конец 2026 года сохранён — компания по-прежнему ожидает получить 20 млрд иен (127 млн долларов).