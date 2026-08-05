Smart #2 готовится к скорому дебюту

Полноценной премьеры компакта придётся подождать до автосалона в Париже, который пройдёт в октябре 2026 года.

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О том, что бренд smart готовится выпустить новый двухместный ситикар, стало известно в 2024 году: грядущий компакт станет наследником fortwo, отправленного в отставку в 2023-м. В начале осени 2025-го были опубликованы первые тизеры грядущего компакта, а также стало известно его название – smart #2. В апреле 2026-го в Китае был показан одноимённый концепт, а в прошлом месяце компания smart Automobile (на сегодняшний день это СП Mercedes-Benz и Geely) продемонстрировала прототип будущей новинки, внешность которого была спрятана с помощью маскировочной плёнки.

Сейчас производитель продолжает готовиться к премьере smart #2: мировой дебют состоится в октябре 2026-го в рамках автосалона в Париже. Теперь марка решила показать внешность грядущего серийного компакта, но не просто показав тот же прототип без камуфляжа, а с помощью муралов – больших стрит-арт работ на зданиях, которые появились в разных городах мира.

Изображения, раскрывающие дизайн «крохи» smart #2, появились в Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже. Судя по снимкам замаскированного прототипа, а также новым изображениям, у новинки будут «классические» для ситикара пропорции и трёхдверный кузов, небольшой покатый капот, округлая головная оптика, а в нижней части переднего бампера можно разглядеть крупный безрамочный центральный воздухозаборник с рисунком в виде горизонтальных штрихов, плюс пара боковых вертикальных воздуховодов.

Будущая трёхдверка получила: расширенные колёсные арки, накладки из чёрного пластика на нижней части боковин, стандартные наружные зеркала на отдельных ножках, обычные дверные ручки, почти круглые (слегка «каплевидные») фонари, диффузор с горизонтальной полоской светоотражателя по центру, а ещё довольно крупный спойлер в верхней части багажной двери.

Напомним, в основе smart #2 лежит платформа ECA (Electric Compact Architecture). Габаритная длина новинки составляет 2792 мм (для сравнения, показатель отправленного в отставку smart fortwo третьего поколения – 2695 мм), а радиус разворота у нового компакта равен 6,95 метра (такой же, как у предшественника).

Ранее компания также показала эскизы и тизеры интерьера новинки. Судя по ним, smart #2 получит изогнутую «S-образную» переднюю панель, трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, виртуальную приборку, круглые дефлекторы вентиляции, выполненные в виде турбин самолёта. По центру слитного сиденья-скамьи, предназначенного для водителя и пассажира, установлен блок управления стеклоподъёмниками и блокировкой дверей.

Известно, что новинка получит только полностью электрическую технику, при этом единственный электромотор установят на задней оси. Подвеска полностью независимая, пружинная. Ёмкость тяговой батареи – 35,7 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – около 300 км (при расчёте по циклу WLTP), что примерно в два раза больше, чем у электроверсии smart fortwo третьего поколения. При быстрой зарядке пополнить запас аккумулятора с 10 до 80% можно менее чем за 20 минут.

Напомним, основным рынком для нового ситикара должна стать Европа. По предварительным данным, в Великобритании стоимость новинки будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,17 – 2,71 млн рублей по текущему курсу.