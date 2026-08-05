Крупнейший автоконцерн Китая столкнулся с серьезными проблемами, несмотря на успешные показатели июля. В середине лета компания BYD реализовала около 420 тысяч машин, что на 22 процента превысило результат этого же месяца 2025 года. Производитель рассчитывает, что это новая точка отсчета: второе полугодие должно компенсировать недобор первой половины года, пишет Bloomberg.

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Чтобы достичь минимальной отметки заявленного годового ориентира в 5–5,5 миллиона единиц, компании теперь требуется ежемесячно отгружать в среднем около 530 тысяч автомобилей. Пока это условие не выполняется, поскольку за январь–июнь совокупный объем продаж составил лишь 1,81 миллиона машин.

Первое полугодие выдалось напряженным: конвейер временно останавливали для перенастройки под выпуск усовершенствованных аккумуляторных батарей. На этом фоне закрепилась тенденция к резкому росту зарубежных поставок. Экспорт занял 43 процента в структуре сбыта, поскольку концерн активно осваивает рынки Южной Америки и Европы. В то же время продажи внутри Китая буксуют из-за общего экономического спада и возросшей конкуренции.

Узнаваемость бренда на международной арене усиливается благодаря расширению модельного ряда. В него вошли автомобили с правым рулем на гибридной платформе DM-i пятого поколения в линейке Seal 6, обновленные электрические версии Seal для Европы, а также малолитражный электрокар Racco класса «кей-кар» для японского рынка.

Но глобальная экспансия наткнулась на трудности в Венгрии. Строящийся завод в Сегеде оказался в центре скандала. Власти инициировали проверку из-за информации о несоблюдении трудовых норм субподрядчиками, а новое правительство в Будапеште начало пересмотр законности выделенных ранее масштабных государственных дотаций, налоговых послаблений и экологических разрешений.

Обострение этих споров напрямую сказалось на производственных сроках. Представители бренда подтвердили перенос начала сборки машин на венгерской площадке на четвертый квартал 2026 года, что примерно на год позже изначально заявленной даты.

Ранее стало известно, что Belgee намерен уже в текущем году начать выпуск и реализацию на российском рынке более простого и бюджетного варианта популярной модели — компактного кроссовера X50.