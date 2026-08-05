Продажи новых автомобилей в России увеличились

По итогам июля в России было реализовано 122 092 новых легковых автомобиля, что на 1,2% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Лидерские позиции на рынке удерживает отечественный бренд Lada, занявший в середине лета 23,94% общего объема продаж, что составило 29 227 единиц, сообщает "Автостат".

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Среди иностранных марок первое место занимает Haval, автомобили которого в июле разошлись тиражом в 15 606 единиц. На третьей позиции находится российский Tenet (12 550 шт.), за которым следуют китайские Geely и Changan (8 340 и 5 459 шт. соответственно). Шестое место досталось белорусскому Belgee с результатом 4 891 автомобиль. Также в десятку вошли Jetour (4 387 шт.), Toyota (3 724 шт.), Mazda (3 090 шт.) и GAC (1 928 шт.).

Четыре из десяти ведущих марок показали положительную динамику в июле, причем наибольший рост продемонстрировала Mazda (в 5,5 раза). Среди брендов, показавших снижение, наибольшее падение зафиксировано у GAC (-32,2%).

За первые семь месяцев в России было продано 730 714 новых легковых автомобилей, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост продаж продемонстрировали семь брендов, из которых наиболее впечатляющий результат показала Mazda (рост в 7,7 раза). Наибольшее снижение продаж наблюдалось у Changan (-24,2%).

В рейтинге моделей лидирует семейство Lada Granta (включая модификации). Дилеры продали 11 086 единиц таких авто, что на 15% меньше, чем годом ранее. Далее следует кроссовер Haval Jolion с показателем 7 202 проданных автомобиля (+29,7%). Третье место занимает российский кроссовер Tenet T7 (6 965 шт.).

Lada Vesta заняла четвертое место с результатом 5 962 автомобиля (-10,7%), а пятерку лидеров замыкает российский кроссовер Tenet T4L (4 051 шт.). Далее следует Lada Niva Travel (3 491 шт.; +37,7%), а также Lada Iskra (3 388 шт.). Замыкают десятку Mazda CX-5 (2 916 шт.; +6,9 раза), Belgee X50+ (2 902 шт.) и Haval M6 (2 637 шт.; +14,5%).

За семь месяцев текущего года падение продаж отмечено только у Lada Granta (-12,5%) и Lada Vesta (-32%), в то время как остальные модели показали рост, причем наибольший динамический показатель у Mazda CX-5 (в 10,5 раза).

Как рассказал "Российской газете" директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов, говорить о резком развороте рынка к росту преждевременно - текущие результаты во многом связаны с более низкой базой первой половины 2025 года, тогда как база второго полугодия прошлого года была сильнее.