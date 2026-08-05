Крутой китайский внедорожник получил еще более шикарную версию
BYD готовится представить обновленный внедорожник YangWang U8L, который обещает поднять понятие "премиальность" на новый уровень. Ожидается выход удлиненной версии Snowcrest Edition, ориентированной на четырех пассажиров.
Точная дата поступления в продажу и стоимость машины пока не называются. Однако СМИ предполагают, что цена может достигнуть 1,8 млн юаней, что примерно соответствует 21 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения: стандартная версия U8L оценивается примерно в 1,3 млн юаней (более 15 млн рублей).
Ключевым отличием новой версии станет четырехместная конфигурация салона. Сзади установлены два индивидуальных кресла с функциями вентиляции, массажа и подставками для ног. Отделка выполнена из высококачественной кожи. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран для управления климат-контролем и мультимедийной системой.
Внешне автомобиль также претерпит изменения: появится новая цветовая палитра с акцентами золотистого цвета, которые будут присутствовать на логотипе, зеркалах заднего вида, бамперах и задней стойке кузова.
Силовая установка YangWang U8L - гибридная. Она включает 2-литровый турбированный двигатель мощностью 272 л.с. в сочетании с четырьмя электродвигателями. Суммарная мощность составляет внушительные 1 197 л.с., а крутящий момент достигает 1 280 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Благодаря аккумулятору емкостью 55,53 кВт·ч запас хода в гибридном режиме может достигать 1000 км.
Ранее "РГ" сообщала, что BYD решила стать крупнейшим автопроизводителем в мире, не выходя на рынок США.