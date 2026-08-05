BYD готовится представить обновленный внедорожник YangWang U8L, который обещает поднять понятие "премиальность" на новый уровень. Ожидается выход удлиненной версии Snowcrest Edition, ориентированной на четырех пассажиров.

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Точная дата поступления в продажу и стоимость машины пока не называются. Однако СМИ предполагают, что цена может достигнуть 1,8 млн юаней, что примерно соответствует 21 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения: стандартная версия U8L оценивается примерно в 1,3 млн юаней (более 15 млн рублей).

Ключевым отличием новой версии станет четырехместная конфигурация салона. Сзади установлены два индивидуальных кресла с функциями вентиляции, массажа и подставками для ног. Отделка выполнена из высококачественной кожи. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран для управления климат-контролем и мультимедийной системой.

Внешне автомобиль также претерпит изменения: появится новая цветовая палитра с акцентами золотистого цвета, которые будут присутствовать на логотипе, зеркалах заднего вида, бамперах и задней стойке кузова.

Силовая установка YangWang U8L - гибридная. Она включает 2-литровый турбированный двигатель мощностью 272 л.с. в сочетании с четырьмя электродвигателями. Суммарная мощность составляет внушительные 1 197 л.с., а крутящий момент достигает 1 280 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Благодаря аккумулятору емкостью 55,53 кВт·ч запас хода в гибридном режиме может достигать 1000 км.

Ранее "РГ" сообщала, что BYD решила стать крупнейшим автопроизводителем в мире, не выходя на рынок США.