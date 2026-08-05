Porsche подтвердила выпуск электрического спорткара 718

Porsche продолжает адаптировать свою модельную линейку к эпохе электромобилей, сохраняя при этом самые узнаваемые автомобили бренда. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», компания официально подтвердила, что семейство 718 получит полностью электрическое продолжение, несмотря на прежние слухи о возможной отмене проекта.

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Генеральный директор Porsche Михаэль Лайтерс сообщил, что именно электрический 718 оказался наиболее оправданным вариантом с точки зрения экономики. Таким образом, бренд намерен сохранить сегмент компактных двухместных спорткаров даже после завершения производства бензиновых Boxster и Cayman.

Пока производитель не раскрывает дизайн, технические характеристики и сроки появления новинки. Известно лишь, что проект остается в разработке и будет доведен до серийного производства.

Одновременно Porsche меняет подход к развитию Taycan. Электрический флагман останется в линейке, однако количество модификаций станет меньше. Такой шаг позволит сократить расходы на разработку и производство без отказа от самой модели.

Несмотря на снижение продаж электромобилей, компания продолжает инвестировать в их развитие. Taycan 2027 модельного года получил обновленную мультимедийную систему, виртуальную восьмиступенчатую трансмиссию E-Shift и увеличенный запас хода, который достигает 700 километров по циклу WLTP.

Будущий электрический 718 должен стать новой главой в истории одного из самых известных спортивных семейств Porsche. Пока производитель подтверждает лишь сам факт существования проекта, оставляя технические подробности до официальной премьеры.