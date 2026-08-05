Доступный кроссовер Toyota начали продавать в РФ: льготный утиль, дешевле Geely

В России появился доступный семиместный кроссовер Toyota Veloz.

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Сразу два дилерских центра уже предлагают к покупке SUV из ближайших поставок по цене от 2,5 миллиона рублей. Наиболее привлекательное предложение поступает от автосалона в Байкальске, где за указанную сумму можно приобрести машину в белом цвете в комплектации GX. В то же время фирма из Кемерово предлагает аналогичный экземпляр в той же комплектации за 2 700 000 рублей.

Все представленные автомобили оснащены безальтернативным силовым агрегатом - 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с вариативной трансмиссией. Привод у всех машин передний.

Для сравнения: семиместный Geely Okavango стоит от 3 772 990 рублей, а за кроссовер Chery Tiggo 9 просят не менее 3 985 000 рублей. Однако стоит учитывать, что в отличие от китайских кроссоверов Toyota лишена права на бесплатное гарантийное обслуживание в случае проблем.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ стартовали продажи минивэнов Citroen с официальной гарантией.