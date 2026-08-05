Обновленный Geely Monjaro показали до премьеры: что изменилось в машине

Во время дорожных испытаний в Китае был замечен прототип обновленного Geely Monjaro (на местном рынке называется Xingyue L). Новинка носит кодовое обозначение KX21 и представляет собой гибридный автомобиль с возможностью зарядки от розетки.

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Судя по фотографиям, которыми поделился портал AutoHome, кроссовер сохранит свой узнаваемый форм-фактор, габариты и дизайн. Однако задняя часть автомобиля выглядит более одутловатой, чем у текущей модели, а остекление выполнено иначе. Задние фонари, вероятно, будут объединены в единую световую полосу.

В радиаторной решетке заметны вертикальные ламели.

На единственном снимке салона можно разглядеть передние кресла, которые не претерпели значительных изменений. Панель скрыта под тканью, но под ней угадываются очертания двух экранов - центрального и пассажирского. Такая же конфигурация применена на машине нынешнего поколения.

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