На участке трассы «Нижний Новгород — Кстово» в районе бывшего поста ДПС автомобилистам запретят разворачиваться. Сейчас там устанавливают барьерные ограждения, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Как пояснили в ведомстве, на этом участке происходит большое число аварий. При большом потоке машин и высокой скорости движения именно развороты в этом месте становятся основной из главных причин ДТП. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции потребовали запретить совершать такой маневр на участке. Специалисты провели моделирование транспортных потоков. Компьютерная модель показала: единственный способ кардинально снизить аварийность — разделить встречные потоки ограждениями и полностью исключить левые повороты и развороты на опасном участке. Это позволит повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность участка. Где теперь разворачиваться автомобилистам? Если вы двигаетесь из Нижнего Новгорода в сторону Кстова — единственный легальный и безопасный разворот обратно в Нижний сейчас организован после виадука в районе Старокстовского кладбища. Это полноценная развязка без риска для жизни. Если вы едете из Кстова в сторону Нижнего Новгорода — развернуться можно на транспортной развязке у деревни Опалиха. Там есть нормальные условия для маневра. Сейчас перепробег при необходимости движения в сторону Кстова составляет 1,35 км, а в сторону Нижнего Новгорода — 5,88 км. «Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием: специалисты выбирают не кратчайший путь, а самый безопасный», — пояснили в минтрансе региона. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ограничение остановки и стоянки ввели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.