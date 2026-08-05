Более 2 млн сообщений отправлено в водительских чатах на портале госуслуг

В водительских чатах на портале госуслуг отправлено уже более 2 млн сообщений. Об этом рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ.

«Водительские чаты в приложениях «Госуслуги Авто» и «Госуслуги» – это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 млн сообщений», – говорится в материале.

В пресс-службе подчеркнули, что все общение в чатах анонимное, персональные данные не раскрываются. Мужчины пользуются сервисом чаще женщин, их доля составляет 77%. Самые популярные темы сообщений – заблокированный проезд (42%), произошедшее ДТП (11%), эвакуация транспортного средства (10%), а также информирование о включенных фарах и открытом окне (по 8%).