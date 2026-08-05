В России начались продажи кроссовера Esteo Exlantix ET8

Премиальный бренд Esteo объявил, что начинает продажи в России гибридного кроссовера Exlantix ET8.

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Силовая установка машины выдает 469 л.с. и 634 Н·м крутящего момента. Разгон до "сотни" составляет за 5,4 секунды. Общий запас хода превышает 1100 км.

Передние и вторые ряды сидений оснащены вентиляцией, подогревом, функцией массажа и полным спектром электрорегулировок. Пассажиры второго ряда могут воспользоваться режимом "нулевой гравитации" и выдвижной подставкой для ног. Задние пассажиры также не обделены вниманием: электрорегулировка спинок, подогрев сидений, персональные дефлекторы климат-контроля и разъемы USB Type-C.

Оснащение включает панорамную крышу с электроприводом штор, 15,6-дюймовый потолочный дисплей, охлаждаемый и подогреваемый бокс, трехзонный климат-контроль с системой очистки и ионизации воздуха, а также полный пакет для эксплуатации в зимних условиях.

Мультимедийная система с 30-дюймовым центральным дисплеем, поддержкой интеграции со смартфоном, встроенным Wi-Fi и двумя беспроводными зарядками обеспечивает полный спектр цифровых возможностей.

Безопасность обеспечивают 10 подушек безопасности, кузов из 88% высокопрочной стали и комплекс систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и ассистенты парковки.

Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным током до 75 кВт. Запас хода на электротяге составляет 180 км. Гибридная система автоматически поддерживает заряд батареи в пути

Стоимость Esteo Exlantix ET8 стартует от 7 490 000 рублей.