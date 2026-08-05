Европейские концерны вынуждены привлекать конкурентов из КНР

Fiat, некогда гордость итальянской промышленности, теперь работает лишь несколько дней в месяц. Производственные мощности завода под Кассино загружены лишь на 2,2% от своей годовой мощности в 300 тысяч автомобилей. В первой половине года здесь было выпущено всего 6,7 тысячи машин.

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Ситуация на грани катастрофы. Сотрудники завода ждут, что владелец концерна Stellantis, который недавно заключил сделки с китайскими компаниями Leapmotor и Dongfeng в Испании и Франции, найдет решение и для итальянского предприятия.

По данным Financial Times, все больше европейских автопроизводителей смотрят на Китай как на спасительную гавань. Это не только способ выжить в условиях жесткой конкуренции, но и возможность увеличить объемы производства в Европе. Глава европейского подразделения Stellantis Эмануэле Каппеллано заявил, что решение для завода в Кассино будет найдено к концу года.

Глава европейского подразделения Ford Джим Баумбик отметил, что ситуация в Европе изменилась бесповоротно. На европейское автомобилестроение приходится около 7% ВВП стран Евросоюза, а загрузка производственных мощностей составляет менее 60%. Под угрозой увольнения находятся около 2,5 миллионов рабочих, что на 3 миллиона меньше, чем в 2022 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "зеленая западня" грозит убить европейский автопром.