В Астраханской области расширяют сеть зарядных станций для электромобилей

В настоящее время в регионе работают 15 электрозарядных станций. В Астрахани они расположены на парковках торговых центров и оживленных городских улицах, что позволяет владельцам автомобилей совмещать зарядку с повседневными делами.

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Зарядная инфраструктура развивается не только в областном центре. Электрозарядные станции уже действуют в Ахтубинске, Харабали, Нариманове, а также в селах Солодники и Зубовка, повышая доступность электротранспорта для жителей муниципалитетов.

Все станции оснащены двумя зарядными коннекторами, что позволяет одновременно обслуживать несколько автомобилей. Их строительство осуществляется за счет частных инвесторов без привлечения бюджетных средств.

До конца текущего года в Астраханской области планируется установить еще 10 электрозарядных станций. Информацию об их местоположении региональные власти обещают опубликовать позднее.

Развитие зарядной инфраструктуры, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту числа электромобилей и повышению доступности экологичного транспорта в регионе.

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