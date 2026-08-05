Заводской тюнинг для Ram 1500 Rumble Bee: подвеска, выхлоп и декор

Североамериканское подразделение Stellantis анонсировало тюнинг-киты Mopar Direct Connection для семейства дорожных масл-траков Ram 1500 Rumble Bee с двигателями V8 HEMI. С этими тюнинг-китами и без того мощные пикапы становятся ещё мощнее и злее.

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То, что сейчас делает Stellantis North America под руководством легендарного менеджера Тима Кунискиса, — сущий кошмар для экоактивистов. Это пиршество петролхедов было бы невозможно, если бы в феврале 2026 года Дональд Трамп не снёс фундамент экоповестки и не снял почти все экологические ограничения для продающихся в США новых автомобилей. После этих законодательных нововведений автопроизводители могут делать практически всё что хотят, не думая о расходе топлива и углеродном следе — можно топить на все деньги! Возрождённое в прошлом году спортивное подразделения SRT Performance именно этим и занимается, а на подхвате у него — заводские аксессуары от подразделения Mopar и его линейка деталей для тюнинга Direct Connection.

В мае этого года марка Ram представила семейство дорожных масл-траков Ram 1500 Rumble Bee, все они оснащены бензиновыми двигателями V8 HEMI. У младшего пикапа Rumble Bee под капотом установлен 5,7-литровый атмосферный V8 мощностью 400 л.с., у Rumble Bee 392 — 6,4-литровый атмосферный V8 мощностью 477 л.с., у Rumble Bee SRT — 6,2-литровый компрессорный V8 мощностью 788 л.с.

Скоро любой из этих пикапов сможет стать ещё мощнее благодаря заводскому компрессорному апгрейду Direct Connection, причём при его установке сертифицированным специалистом Mopar сохраняется заводская гарантия на двигатель — пять лет или 60 000 миль (96 561 км) пробега. Апгрейд стоит 10 995 долларов США, в него входят 3,0-литровый приводной нагнетатель, интеркулер с высокопроизводительным насосом охлаждающей жидкости, все необходимые соединительные элементы и программное обновление.

В результате апгрейда мощность двигателя Ram 1500 Rumble Bee увеличивается до 608 л.с., Rumble Bee 392 — до 710 л.с., Rumble Bee SRT — до 913 л.с. Топовый пикап Ram 1500 Rumble Bee SRT — компрессорный уже в «базе», но замена 2,4-литрового нагнетателя на 3,0-литровый в сочетании с усиленными компонентами позволяют снять с 6,2-литрового двигателя гораздо больше мощности, чем с 6,4-литрового.

Компрессорный апгрейд для каждого пикапа имеет свою цветовую маркировку и соответствующий комплект декоративных наклеек. У базового Rumble Bee — это серый цвет, у Rumble Bee 392 — красный, у Rumble Bee SRT — жёлтый.

В дополнение к компрессорному апгрейду можно приобрести особо ярко звучащую спортивную выхлопную систему Direct Connection Performance от Magnaflow, она выполнена из нержавеющей стали и увенчана 5-дюймовыми патрубками с логотипами Mopar Direct Connection. Стоит такая выхлопная система 1599 долларов для Ram 1500 Rumble Bee, 2299 долларов для Rumble Bee 392 и 2399 долларов для Rumble Bee SRT.

Для пикапов Rumble Bee и Rumble Bee 392 также доступна заниженная подвеска (минус 25 мм спереди, минус 76 мм сзади) от Ridetech с регулируемыми однотрубными амортизационными стойками. Стоит такая подвеска 4590 долларов. Rumble Bee SRT уже в «базе» имеет спортивную регулируемую пневмоподвеску, ему этот апргрейд не нужен.

Компрессорный апгрейд для Ram 1500 Rumble Bee поступит в продажу в четвёртом квартале 2026 года, для Rumble Bee 392 и Rumble Bee SRT — в первой половине 2027 года. Для наглядности пресс-служба Stellantis North America сделала вот такую инфографику с ценами.

Обратите внимание, что в табличке заявлен также компрессорный апгрейд для внедорожного масл-трака Ram 1500 SRT TRX (можно получить те же 913 л.с., что и у Rumble Bee SRT) и некий апгрейд для Ram 1500 RHO, который в «базе» оснащён 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane мощностью 548 л.с. Подробности, видимо, будут обнародованы позже.

И ещё пара новшеств для Ram 1500: для стандартного пикапа с 5,7-литровым V8 HEMI более недоступна гибридная надстройка eTorque — она теперь просто никому не нужна. Вдобавок демонтирована раздражавшая всех система stop/start, глушившая двигатель на светофорах, — в ней теперь тоже нет никакой надобности.