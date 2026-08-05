Названы нарушения ПДД, при уплате штрафов за которые скидка не действует

Не все автомобилисты в России могут воспользоваться правом оплаты административных штрафов с 25-процентной скидкой, сообщили в ТАСС.

В соответствии с разъяснением, поступившим из пресс-центра МВД, эта льгота, позволяющая перечислить лишь 75% от наложенной суммы, не распространяется на ряд составов правонарушений, закрепленных в главе 12 КоАП РФ. Исключение сделано для наиболее серьезных и повторных эпизодов нарушения ПДД.

Как уточнили в ведомстве, скидка не действует при уплате штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения (статья 12.8), за отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26), а также за повторное вождение без регистрации автомобиля (часть 1.1 статьи 12.1) или без прав (части 2 и 4 статьи 12.7, в том числе при повторном нарушении). Кроме того, льготный порядок не применяется к повторному выезду на полосу встречного движения (часть 5 статьи 12.15), к повторному превышению скоростного лимита на 40 80 км/ч и более (части 6 и 7 статьи 12.9), к проезду на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12) и к нарушениям правил на железнодорожных переездах (статья 12.10).

Отдельно в перечне исключений значатся правонарушения, связанные с организованной перевозкой детей автобусами (части 4 6 статьи 12.23), дорожно-транспортные происшествия, повлекшие причинение вреда здоровью (статья 12.24), а также употребление алкоголя после ДТП (часть 3 статьи 12.27). Во всех этих случаях водитель обязан уплатить штраф в полном объеме — 100% от назначенной суммы, причем сделать это необходимо в тридцатидневный срок с момента вынесения постановления.

В пресс-центре МВД также привели оперативную статистику за первые пять месяцев 2026 года. За этот период сотрудники Госавтоинспекции инициировали 79,3 млн дел об административных правонарушениях, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Общее количество вынесенных постановлений достигло 78,2 млн (снижение на 3,9%), из которых фактически исполнено 64,2 млн постановлений — это 82,1% от общего числа (в аналогичном периоде 2025 года данный показатель составлял 82,4%).