Подросток за рулем авто час водил полицию кругами вокруг деревьев в Австралии.

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Четверых подростков задержали после необычной полицейской погони в австралийском городе Кунунарра. Водитель угнанного внедорожника несколько раз уходил от патрульных, двигаясь кругами вокруг деревьев.

Инцидент произошел вечером 1 августа в штате Западная Австралия. Около 22:30 полицейские заметили на шоссе Victoria Highway белый Toyota Land Cruiser, числившийся угнанным, и потребовали остановиться. Находившийся за рулем 14-летний подросток требование проигнорировал.

Начавшаяся погоня продолжалась около часа. На опубликованной видеозаписи видно, как внедорожник кружит вокруг дерева, а патрульная машина движется следом. Затем подросток уезжает, но вскоре повторяет тот же маневр возле другого дерева. В общей сложности участники преследования обогнули не менее трех деревьев.

Погоня продолжилась на городских улицах и в парках Кунунарры. В салоне Land Cruiser вместе с водителем находились двое 13-летних и один 12-летний подросток. В конечном итоге полицейским удалось остановить машину и задержать всех четверых.

Четырнадцатилетнему водителю предъявили обвинения в угоне автомобиля и управлении транспортным средством без соответствующего разрешения. Троих его пассажиров также обвинили в причастности к краже машины, сообщает news.com.au.