В России возобновили продажи внедорожников BAIC BJ40

Внедорожник BAIC BJ40 вновь можно официально приобрести в РФ. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе китайской марки.

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"Модель BJ40 снова доступна для покупки в России. Автомобиль в бензиновой модификации в ближайшее время поступит в дилерскую сеть компании", - отметили в BAIC.

Рекомендованная розничная цена модели - 3 799 000 рублей.

Напомним, в марте на официальном сайте была удалена информация о комплектациях и ценах BJ40, под изображением автомобиля в разделе "модельный ряд" - появилась подпись "скоро в продаже".

В китайской компании тогда заявили, что "ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России.

BJ40 предлагается в нашей стране с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., 8-ступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом (постоянный привод на заднюю ось плюс жестко подключаемый "перед"), есть понижающий ряд. Дорожный просвет машины - 210 мм. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя - зависимая пружинная, с неразрезным мостом.

До этого сообщалось, что в 2026 году на российский рынок выйдет новая модель бренда BAIC - компактный рамный внедорожник BJ41.