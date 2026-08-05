Водитель отсудил 1,5 миллиона рублей у автомеханика

68-летняя жительница города Железногорска Курской области обратилась к индивидуальному предпринимателю для ремонта своего автомобиля. Специалист выполнил работы, но спустя пять дней при движении по трассе машина загорелась и полностью сгорела. Женщина обратилась в суд.

Она считала, что возгорание спровоцировали некачественные ремонтные работы. Судебная пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что действия автомеханика могли привести к утечке легковоспламеняющихся жидкостей в моторном отсеке и последующему пожару.

Железногорский городской суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу хозяйки автомобиля более полутора миллионов рублей.

В эту сумму вошли стоимость машины, расходы на ремонт и экспертизу, компенсация морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей. Решение пока не вступило в законную силу.