Продажи новых КамАЗов взлетели

По итогам июля продажи новых грузовиков «КамАЗ» массой более 16 тонн в России выросли на 18,5 процента в годовом выражении, до 1389 единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

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При этом общий рынок такого типа автомобилей в России сократился на 3,9 процента, до 3498 штук, то есть на российского производителя теперь приходится почти 40 процентов. Следом идут китайский Sitrak, потерявший 15 процентов (371 грузовик) и белорусский «МАЗ», увеличивший продажи на 30,5 процента, до 304 штук.

Также в топ-5 марок присутствуют китайские Dongfeng (плюс 27,5 процента, 255 автомобилей) и FAW (минус 24,7 процента, 217 автомобилей). По итогам первых семи месяцев года рынок тяжелых грузовых машин в России сократился на 15,4 процента, до почти 21,7 тысячи автомобилей.

Ранее генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин отменил переход на четырехдневную рабочую неделю с августа по октябрь, что было запланировано еще в марте. Причиной такого решения был назван рост заказов на ближайшие месяцы, что позволило увеличить производственный план.

Между тем в марте Когогин предупреждал, что в 2026 году предприятие вряд ли сможет продемонстрировать прибыль. По его словам, хорошим результатом стал бы «выход в ноль».