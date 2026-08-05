Во Франции водителей электросамокатов обязали надевать шлемы

Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом сообщил телеканал LCI.

Такую меру ввели в Ницце (юг), Амьене (север), Ле-Туке (запад), а также департаментах Воклюз на юге страны и О-де-Сен, граничащем с Парижем.

Как отмечает телеканал, за несоблюдение этого правила введен штраф в размере €150.

Кроме того, в парламент внесен законопроект, предусматривающий включение изменений в Правила дорожного движения, который на общенациональном уровне закрепит обязанность водителей электросамокатов надевать шлем.

По данным французской Службы безопасности дорожного движения, в 2025 году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024 году.