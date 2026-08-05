Nissan готовится представить новый кроссовер по цене Lada Niva Travel

Nissan готовится удивить китайский рынок новым кроссовером, который может сравниться по цене с Lada Niva Travel. Стоимость машины, по предварительной информации, будет составлять около 1,9 млн рублей по нынешнему курсу. Речь идет о модели Nissan NX7, разработанной совместно с Dongfeng специально для КНР.

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Пока Nissan не раскрывает все детали нового автомобиля, но уже известно, что он будет построен на той же платформе, что и популярный в Китае Nissan NX8. Это означает, что техническое оснащение двух кроссоверов может быть схожим.

NX8 доступен в гибридном и электрическом исполнении. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 148 л.с. и тяговым электродвигателем на 265 л.с. В электрическом варианте доступны два вида форсировки: с мощностью до 292 л.с. и до 340 л.с.

По данным портала Сhinaevhome.com, дебют кроссовера состоится на автосалоне в Чэнду в конце августа, где компания обещает раскрыть все подробности о новинке.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Nissan отзывает сотни тысяч машин из-за неверных наклеек.