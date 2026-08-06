Родственник RAV4: в Россию привезли надежный кроссовер Toyota

В продаже появились кроссоверы Toyota Wildlander за 3,7 млн рублей.

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В России стартовали «параллельные» продажи нового кроссовера Toyota Wildlander. Эта модель представляет собой версию популярного RAV4, адаптированную для китайского рынка и построенную на той же платформе TNGA-K.

На выбор предлагаются несколько модификаций. Первая — это бензиновая версия с атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 171 л. с., оснащённая полным приводом.

Вторая — гибридная установка суммарной отдачей 196 л.с., что состоит из 2,0-литрового бензинового ДВС и электромотора на 113 л. с. Такие машины поставляются преимущественно с передним приводом.

Несмотря на наличие гибрида, большинство доступных к заказу машин — это классические бензиновые версии. Все автомобили отличаются максимально богатым набором оборудования.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Что касается цен, то стоимость новинки напрямую зависит от региона присутствия. Во Владивостоке базовый порог входа составляет 3,7 млн рублей, а в Москва цены начинаются от 3,9 млн рублей.

Ранее Toyota Wildlander возглавил свежий рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения агентства J.D. Power, показав минимальное количество поломок на сотню машин в своем сегменте.