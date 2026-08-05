Три китайских концерна вошли в топ-10 мировых автокомпаний

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) обнародовала обновленный мировой рейтинг крупнейших автопроизводителей по итогам первого полугодия 2026 года. В десятку лидеров вошли сразу три китайских бренда, что стало весьма неожиданным.

Генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу сообщил, что BYD заняла шестое место с долей рынка 4,8%, Geely расположилась на седьмой строчке с показателем 4,6%, а Chery замкнула девятку лидеров с долей 4,1%.

Тройка лидеров осталась неизменной: японская Toyota уверенно удерживает пальму первенства с 11% рынка. Второе место занимает немецкий Volkswagen с долей 8,1%, а третье - южнокорейский альянс Kia-Hyundai с результатом 7,6%.

Европейский Stellantis (6%) и французско-японский альянс Renault Nissan (5,4%) расположились на четвертой и пятой строчках соответственно. Американская General Motors (4,5%) занимает восьмое место, а Ford с результатом 4,1% делит девятую позицию с Chery.

Несмотря на впечатляющие июльские продажи (около 420 тысяч машин, что на 22% больше, чем в июле 2025 года), BYD столкнулась с серьезными трудностями в первой половине года. Однако в компании уверены, что вторые шесть месяцев 2026 года станут новой точкой роста и позволят компенсировать отставание.

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