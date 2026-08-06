Как и для чего появились первые подстаканники в автомобиле

В современном автомобиле множество опций, до большинства из которых у многих водителей руки не доходят. Однако есть одна, которую мы используем практически каждый день, даже если не по прямому назначению. Речь идет о подстаканнике.

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За появление штатного места для напитка автолюбители должны благодарить бессмертную культуру фастфуда США. В 50-х годах прошлого века, чтобы любой американец мог отведать бургер прямо в машине, разрабатывали различные аксессуары - подносы, подставки. Их крепили на двери, руле, в перчаточном ящике.

Привычный и понятный взору вариант углубления впервые появился в 1984 году благодаря инженерам Chrysler. Они оснастили им семейные минивэны Dodge Caravan и Plymouth Voyager. С тех пор опция стала обязательной и присутствует почти во всех автомобилях.

По словам экспертов "Автовзгляда", ключевая задача - сделать подставку под стакан крепкой и не расплескивающей жидкость во время движения. Однако первые подстаканники были недостаточно глубокими, чашки вылетали, обливая пассажиров горячими жидкостями и доставляя немало хлопот самому водителю.

Пошли судебные иски, которые вынудили автокомпании улучшить конструкцию. Так появился базовый стандарт: две полости для стакана и открытая перемычка между ними.

Перемычка нередко вызывает споры: зачем она нужна? Кто-то говорит о хранении шариковой ручки или сигары, другие видят намек на подставку для книги. Но на практике она нужна для ручки чашки, делая ее максимально устойчивой.

Сегодня подстаканник - такой же "базовый минимум", как кондиционер, и сложно представить среднестатистическую машину без столь полезной и нужной опции.

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