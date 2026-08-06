В России сертифицировали люксовый кроссовер Rox

В РФ сертифицирован дорогой кроссовер Rox. В ближайшее время на мощностях сборочной площадки «Автотор» в Калининградской области стартует производство нового гибридного вседорожника под индексом 01. Как сообщили в пресс-службе бренда, новинка уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет начать сборку и продажи модели на территории России.

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«Концерн Rox Motor объявляет о получении ОТТС для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде», — отметили в компании.

Предполагается, что первые локализованные машины поступят в дилерские центры в сентябре 2026 года, а цены на паркетник будут объявлены в августе.