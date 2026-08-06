Электрокар Zeekr 001 самозагорелся в Москве

В Москве самопроизвольно загорелся китайский электрокар Zeekr 001. Инцидент произошел на территории поселка «Покровские холмы», сообщает Telegram-канал Mash.

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«По словам очевидца, сначала из-под авто послышались щелчок и шипение, далее повалил дым, начался пожар. Подручные средства в виде воды из садового шланга не помогли — к приезду пожарных машина выгорела полностью», — говорится в посте.

На видео, опубликованных каналом, запечатлен процесс тушения автомобиля.

Электрокар Zeekr 001 — премиальный спортивный электромобиль от китайского концерна Geely. Первый прототип электромобиля был представлен 16 апреля 2021 года[.

Машина имеет мощный мотор (от 272 до 789 сил), разгон до 100 километров в час за 3,8 секунды, пневмоподвеску и реальный запас хода до 450 км. Цены на рынке России стартуют примерно от 3,4 млн рублей за подержанные или новые модели. Был представлен в России 1 сентября 2023 года, в страны Европы поставляется с 2022 года.

Ранее технический состав загорелся в метро Нью-Йорка.