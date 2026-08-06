Операторы частных АЗС пожаловались на дефицит топлива

Российский топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.

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По данным издания, в июле суточная переработка нефти выросла примерно на 4%, но производство бензина незначительно сократилось, и рынок остался в дефиците. Выпуск дизтоплива увеличился почти на 10%, и этот сегмент вышел в профицит.

В частности, костромская топливная компания вынуждена закупать топливо в удаленных регионах. Одна из последних закупок АИ-95 из Сургута с учетом логистики обошлась в 118 рублей за литр, при этом бизнес работает с минимальной наценкой, рассказал владелец сети АЗС Александр Моисеев.

В свою очередь, коммерческий директор сети «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев назвал альтернативой закупку дорогого импортного топлива, прежде всего белорусского. Однако розничные цены оказываются примерно на 20 рублей выше за литр, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний. В результате продажи в независимых сетях сократились, и операторы вынуждены снижать расходы.

В середине июля наметилась тенденция: владельцы частных АЗС в регионах начали массово выставлять свои объекты на продажу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»