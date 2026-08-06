Начались продажи нового кроссовера Haval H10

В Китае стартовали продажи Haval GWM H10. Кроссовер с несущим кузовом можно купить в четырех комплектациях по цене 209,8-231,8 тысячи юаней (2,5-2,77 млн рублей). Интересно, что H10 оказался дешевле более компактного внедорожника Haval H9.

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Габариты автомобиля варьируются в зависимости от комплектации: пятиместный вариант - 5138х2050х1970 мм, трехрядный шестиместный - 5299х2050х1970 мм. Колесная база у обеих модификаций составляет 3000 мм. У автомобиля дорожный просвет составляет 220 мм. Углы въезда и съезда составляют 24 и 25 градусов, соответственно.

Машина доступна с двумя вариантами подзаряжаемой гибридной установки, включающей два бензиновых турбомотора: 1,5 литра (167 л.с.) или 2 литра (238 л.с.). С ними сочетаются два электродвигателя. Передний мотор генерирует 136 л.с., а задний - 299 л.с.

Интерьер выполнен в привычной для линейки внедорожников бренда стилистике - лаконичная передняя панель со скрытыми дефлекторами, возвышающийся над центральной консолью широкоформатный тачскрин и минимум физических клавиш. В оснащение войдут также потолочный экран для пассажиров задних рядов и двухсекционная панорамная крыша с электролюками. Предусмотрены проекционный дисплей, система частичного автопилота Coffee Pilot 3 и передовая система кругового обзора.

Появится ли такой автомобиль в России - не сообщается. Марка Haval не комментирует свои продуктовые планы в нашей стране.

Ранее "РГ" сообщала, что в России возобновили производство китайских кроссоверов Haval.