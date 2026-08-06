В России выставили на продажу ВАЗ-2106 с маленьким пробегом

Как выяснила "Российская газета", в Омске выставили на продажу ВАЗ-2106, который с 1993 года проехал 18 тысяч км. За свою машину владелец просит 1 750 000 рублей.

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"Продам "капсулу времени", состояние нового авто, машина полностью обработана, без гнили и ржавчины, все заводское, нечего не снималось не менялось, технически в отличном состоянии, сел и поехал. Резина заводская", - говорится в объявлении.

Стоит отметить, что вместе с "шестеркой" также отдают и "красивые" номера. Судя по всему, отчасти и из-за этого сумма такая внушительная.

Под капотом у машины двигатель 1,3 литра, который выдает 64 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

Напомним, ВАЗ-2106 выпускался Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2001 год. "Шестерка" является второй по массовости моделью после "копеечного" семейства: общий тираж за 30 лет превысил 4,2 млн автомобилей.

Ранее "РГ" сообщала, что ВАЗ-2104 почти без пробега выставили на продажу в России.