В РФ на продажу выставили турбированную "Оку"

В Новосибирске за 127 тысяч рублей продается ВАЗ-11113 "Ока" с турбированным мотором. В объявлении на сайте Drom говорится, что на двигатель установлен наддув на основе компрессора Subaru VF13, давление достигает 0,5 бара.

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Продавец машины также приводит список улучшений по двигателю, упоминая, в частности, поршни от "Нивы", доработку ГБЦ, клапанов, распредвала и несколько других моментов.

Также улучшена подвеска, но автомобилю требуется ряд работ, например, замена уплотнений по мотору и усовершенствование бензонасоса.

Наряду с этим владелец "Оки" отмечает, что это, по сути, "игрушка", которую надо "ремонтировать и получать эмоции и удовольствие от покатушек".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу ВАЗ-2106 с маленьким пробегом.