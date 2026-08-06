Россияне перестали покупать автомобили Opel, Jaguar и Alfa Romeo

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале представил антирейтинг автомобилей, которые россияне почти перестали покупать.

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Так, за 7 месяцев 2026 года в России было продано всего по шесть автомобилей Opel, Jaguar и Alfa Romeo, семь машин Acura, девять Fiat, 21 Peugeot, 36 Renault, 85 Citroen, 89 Tesla и 127 Genesis.

Для сравнения, за аналогичный период было реализовано 143 автомобиля Rolls-Royce, 124 Bentley и 120 Lamborghini.

Эксперт отмечает, что брендов с минимальным уровнем продаж значительно больше, однако в антирейтинг вошли только те, которые хорошо знакомы широкой публике и постепенно исчезают из поля зрения российских автомобилистов. При этом данные не включают сегмент легких коммерческих автомобилей, иначе продукция PSA Group не попала бы в этот перечень.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее Mazda поставила рекорд по продаже своих автомобилей в России.