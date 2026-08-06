В ГД выступили против идеи повысить штрафы объезжающим пробки по обочинам

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения не нужно, действующих мер ответственности достаточно. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев, комментируя идею увеличить штрафы для водителей, объезжающих пробки по обочинам.

Ранее в СМИ сообщалось, что с подобной инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"У нас уже есть достаточные меры ответственности, и большинство водителей стараются соблюдать правила, а повышение штрафов, особенно сейчас, будет восприниматься людьми как очередное давление на автомобилистов, а не как забота о безопасности", - сказал Гусев.

По мнению депутата, бороться с нарушениями ПДД нужно не увеличением штрафов, в частности если речь идет о езде по обочине, а обратить внимание на организацию движения, разобраться с пробками и разметкой, считает он.