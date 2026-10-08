Продажи Lada Vesta и Lada Iskra c новыми моторами начнутся в конце года

В пресс-службе АвтоВАЗа рассказали "Российской газете" о том, что продажи Lada Vesta и Lada Iskra c новыми силовыми агрегатами начнутся в конце года.

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"Обновленные Lada Vesta и Lada Iskra c новыми силовыми агрегатами и новыми опциями, о запуске которых президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил в январе, выйдут в IV квартале", - отметили в российском концерне.

Напомним, главное изменение у Vesta - появление нового двигателя объемом 1,8 литра (132 л.с.) под индексом XGF GEN2 1.8. Мотор заменит текущий 1.8 EVO и будет работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач (6МТ) и автоматической трансмиссией (АТ WLY). Также появятся новые функции комфорта и безопасности.

Iskra получит двигатель 1,6 литра (120 л.с. и 154 Нм). Ключевое новшество 1,6-литрового агрегата - ранее не применявшаяся на вазовских моторах такого объема система изменения фаз газораспределения на впуске. Она должна сделать мотор эластичнее на низких и средних оборотах, а также снизить расход бензина.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что продажи Lada Iskra в сентябре 2026 года увеличились в 3,4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года и составили 3,2 тысячи машин.