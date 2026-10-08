Дептранс Москвы поддержал идею регистрации личных электросамокатов

Номерные знаки необходимо размещать не только на арендных электросамокатах, но и на частных устройствах граждан. Об этом kp.ru рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве напомнили, что на арендных электросамокатах в столице номерные знаки размещают уже несколько сезонов. Благодаря этому удается упростить фиксацию нарушений.

В то же время отсутствие таких знаков на личных устройствах пользователей, в том числе на электросамокатах и электровелосипедах, усложняет их контроль.

«Сегодня все городские требования и технический контроль (наличие фар, тормозов, ограничение скорости) распространяются только на аренду. Для личных средств индивидуальной мобильности пока нет обязательной регистрации на федеральном уровне, поэтому вести их точный учет практически невозможно. Мы поддерживаем инициативы по введению госучета для таких устройств», — подчеркнули в Дептрансе.

В ведомстве объяснили, что это единственный способ сделать ответственность владельцев личных электросамокатов такой же, как у пользователей проката.

Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов до этого говорил, что введение водительских прав для езды на электросамокатах и электровелосипедов поспособствует снижению числа аварий с участием пользователей этого вида транспортных средств.

Ранее большинство россиян с детьми поддержали верификацию возраста при аренде электросамокатов.