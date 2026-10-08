Ikon Tyres выходит в бюджетный сегмент с новой маркой шин Credo

Гендиректор Ikon Tyres рассказал о планах, развитии экспорта, и новой марке шин Credo.

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Российская компания Ikon Tyres сегодня объединяет три завода: площадку во Всеволожске, где выпускаются шины под брендом Ikon и вскоре начнется производство шин под новой маркой Credo; завод в Карагандинской области Казахстана, выпускающий легковые и грузовые шины Attar; и предприятие в Узбекистане под брендом Bars, которое также производит шины для локального рынка.

По словам генерального директора Ikon Tyres Андрея Пантюхова, важным событием ближайшего времени станет запуск бренда Credo С-сегмента.

Идея проста: делать шины на том же заводе во Всеволожске, на том же оборудовании, что и премиальные Ikon, но по более доступной цене.

Новая марка будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте и напрямую конкурировать с ведущими китайскими брендами, которые за последние годы заметно нарастили долю на российском рынке. Стартует производство сразу с трех линеек – летние шины, шипованные и фрикционные зимние модели, с широким размерным рядом, покрывающим основные потребности рынка.

Пантюхов отметил, что сегодня даже владельцы премиальных автомобилей все чаще выбирают недорогие шины, и компания не собирается игнорировать этот тренд. На первых порах Credo ориентирован в основном на Россию, но в перспективе рассматривает и экспортные поставки.

Что касается других новинок, то в премиальном сегменте компания уже представила высокоскоростную шину Autograph Ultra 5 и ее версию для внедорожников, заменившую прежнюю Ultra 2.

Продолжается производство моделей Aqua 3 и Eco 3. К летнему сезону 2027 года появится долгожданная внедорожная шина категории All Terrain под названием Ikon Magnitar, а для коммерческого транспорта – Autograph Eco C4.

По грузовым шинам в 2027 году продолжится работа с текущим ассортиментом, но уже ведется разработка новых моделей.

Более подробно обо всех новинках обещают рассказать 23 октября на онлайн-презентации.

Говоря об экспорте в целом, Пантюхов подчеркнул, что для Attar и Bars это один из главных приоритетов, тогда как новый бренд Credo пока в основном нацелен на российский рынок, хотя интерес к нему уже проявляют и зарубежные партнеры.