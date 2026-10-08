Кроссоверы Exlantix ET и ET8 подешевели на 900 000 рублей

Кроссоверы Exlantix ET и ET8 в октябре подешевели на 850 000 и 900 000 рублей.

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С октября семейные гибриды Exlantix ET и Exlantix ET8, которые в России продают под брендом Esteo, подешевели.

Скидка прямая: 850 000 рублей на пятиместную модель и 900 000 рублей на шестиместную, то есть 12,2% и 11,7% соответственно.

Обновленную версию Exlantix ET вывели на рынок в августе – доработки касались более глубокой адаптации к российским условиям и пожеланий местных покупателей. Комплектация у машины одна, «Топ» / Top, и с дисконтом 850 000 рублей она стоит 6 140 000 рублей. Получается на 12,2% дешевле, чем прежде.

Кроссовер Exlantix ET8 крупнее собрата и появился у дилеров тоже в августе. Для него в октябре предусмотрели прямую скидку 900 000 рублей, и единственная версия «Топ» / Top обходится теперь в 6 790 000 рублей – минус 11,7% от прежнего прайса.

Подают обе машины как семейные: пятиместный ET и шестиместный ET8 закрывают разные запросы одной и той же аудитории.

Технически пятиместный Esteo Exlantix ET – полноприводный последовательный гибрид (REEV). В его силовой установке работают 1,5-литровый турбомотор-генератор и два электродвигателя, выдающие в пике суммарно 469 л. с. и 634 Нм крутящего момента. Бензин вместе с батареей на 40 кВт·ч обеспечивает до 1180 км пробега по циклу WLTP.

У шестиместного Exlantix ET8 агрегаты те же: последовательный гибрид, 1,5-литровый турбированный мотор-генератор плюс пара электромоторов с пиковой отдачей 469 л. с. и 634 Нм. Батарея на 40 кВт·ч и топливный бак на 67 литров дают такой же запас хода – до 1180 км по WLTP.

Кстати, производитель уверяет, что ET8 полностью автономен и способен подзаряжать себя сам. Генератор выдает 3,7 кВт на каждый литр топлива, поэтому машина держит высокую скорость даже при низком уровне заряда тяговой батареи.

В рамках адаптации к местным условиям Exlantix ET получил систему дистанционной парковки – место можно выбрать заранее и управлять процессом с брелока. Кроме того, здесь есть стальные прорезиненные накладки на педали, омыватель камеры заднего вида и увеличенный до 7 литров бачок стеклоомывателя.

Прицеп машина тоже потянет: установлено сертифицированное тягово-сцепное устройство с допустимой массой буксируемого прицепа до 1200 кг и вертикальной нагрузкой до 75 кг.

Салон ET8 оснащен богаче. Адаптивная пневмоподвеска, электрорегулировки сидений, вентиляция кресел первого и второго рядов – все это в списке оснащения. Для четырех сидений первых двух рядов предусмотрен массаж.

Из мультимедиа и «приборки» – проекционный дисплей, 30-дюймовый центральный экран, потолочный 15,6-дюймовый монитор для задних пассажиров и аудиосистема с 23 динамиками.

Раньше обе модели входили в государственную программу льготного автокредитования, которую недавно приостановил Минпромторг. Программа позволяла получить госсубсидию 925 000 рублей за покупку машины в кредит через участвующий в ней банк.

С учетом этой субсидии пятиместный Exlantix ET отдавали за 6 065 000 рублей, а шестиместный Exlantix ET8 – за 6 765 000 рублей.

Что до перспектив, бренд Esteo в ближайшие три года собирается расширить линейку пятью моделями. В список войдут крупный кроссовер D-класса, внедорожники V25 и V29, обновленный Exlantix ET и еще один кроссовер EX9.

О том, как в России резко дешевеют гибридные машины, «За рулем» уже рассказывал.