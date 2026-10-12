Volkswagen отзовет 22,5 тысячи электрокаров

Volkswagen запускает крупномасштабную отзывную программу в Соединенных Штатах, охватывающую 22,5 тысяч электрокроссоверов модели ID.4, произведенных в период с 2023 по 2025 год. Причиной данного действия стал выявленный риск перегрева силовой батареи, который может привести к ее возгоранию во время зарядки свыше 80% емкости, сообщается на сайте компании.

© ТК «Звезда»

Отмечается, что автопроизводитель уже проинформировал американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

На текущий момент инженеры автоконцерна не установили точную причину сбоя и не выработали окончательное решение проблемы. Volkswagen рекомендует владельцам уже купленных автомобилей не заряжать батарею выше 80% от ее максимальной мощности.

Для детального изучения ситуации, комитет по безопасности продукции Volkswagen Group инициировал сотрудничество с поставщиком батарейных ячеек, компанией SK Battery America, запросив у нее исчерпывающую информацию о производственных циклах. Volkswagen планирует обнародовать полную картину выявленной неисправности и предпринятые меры по ее устранению после завершения всех необходимых проверок.

Ранее стало известно, что Kia и Hyundai могут вернуться на российский рынок.

Смотрите главные новости каждый день на телеканале «Звезда» в 18.00.