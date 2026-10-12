Rivian сделал электрический внедорожник в духе фильма «Охотников за привидениями»

Ecto-1 — знаменитый автомобиль из фильма «Охотники за привидениями», вышедшего в 1984 году. Именно на нём команда борцов с паранормальными явлениями передвигалась по Нью-Йорку. Спустя десятилетия эта машина вдохновила Rivian на создание своего Ecto-R1: электрический внедорожник R1S оформили в стиле легендарного авто. Премьера приурочена к приближающемуся Хэллоуину, а сам проект создан в сотрудничестве с Sony Pictures, сообщает The Drive.

© Motor.ru

Автомобиль получил 22-дюймовые колёса Aero с белыми окрашенными накладками, культовую красную графику по кузову и логотип «No-Ghost» на капоте и передних дверях.

Главное же — багажник на крыше: все аксессуары на нём функциональны, включая сирены, прожекторы, радарную тарелку и баки. Сирены это не современная стилизация: Rivian нашла и отреставрировала винтажные аварийные огни. Дополнительно установлен компас, который виден только сверху. Управление устройствами для поимки привидений выведено на центральный дисплей, а ловушка для них интегрирована в передний багажник.

© Rivian

© Rivian

© Rivian

© Rivian

Для владельцев Rivian выпустили приложение Ghostbusters в рамках ежегодного Halloween Mode. Пока машина стоит, оно оформляет экраны в тематическом стиле, а после начала движения продолжает работать как обычно.

Режим Trick or Treat выводит оформление на экраны водителя и задних пассажиров, запускает заглавную тему из «Охотников за привидениями» и сопровождает её световыми и звуковыми эффектами. Управлять этим можно со смартфона.

Посмотреть на новый Ecto-R1 могут посетители в шоурумах Rivian в Лагуна-Бич, Остине, Венисе, Майами-Брикелл, Сан-Франциско и Нью-Йорке (район Митпэкинг), где также продаётся лимитированный мерч.