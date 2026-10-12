Кроссовер Dongfeng Aeolus Huge обесценивается почти на 27% за первый год

Продать Dongfeng с пробегом в России оказывается сложнее, чем кажется: кроссовер Aeolus Huge за первый год эксплуатации теряет в цене до 900 тыс. рублей — почти 27% от первоначальной стоимости. Такие данные приводятся в отчете финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru».

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Наибольшее обесценивание в модельном ряду Dongfeng демонстрирует именно Aeolus Huge. Кроссовер Aeolus Mage за год дешевеет на 650 тыс. рублей, что составляет около 21%. Седан Shine Max за три года теряет 855 тыс. рублей — почти 33% стоимости. Пикап DF6 за год становится дешевле на 434 тыс. рублей (15%), а Dongfeng 580 — на 344 тыс. рублей (16%).

Как отмечает автоэксперт «Сравни» Федор Калабкин, темпы обесценивания автомобилей Dongfeng в среднем сопоставимы с другими машинами китайских производителей. При этом пикап DF6 и модель 580 сохраняют остаточную стоимость лучше остальных — при перепродаже они теряют меньше.

Вместе с тем высоким спросом в России эти автомобили не пользуются. Реализовать такую машину с пробегом быстро и по выгодной цене будет сложно: на вторичном рынке покупатели чаще выбирают более известные марки. Если же речь идет о выборе среди китайских брендов, Калабкин рекомендует обратить внимание на автомобили более популярных в России концернов — они лучше продаются.