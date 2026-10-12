Эксперт рассказал, какие компании подняли, а какие снизили цены на авто

Автомобильный эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на следующие обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю (05.10-09.10).

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Так, Voyah, Peugeot и Citroen повысили цены, а "Амберавто" и Eonyx, напротив, снизили их. Volga и Esteo установили скидки. Об этих и других изменениях в сегодняшнем обзоре.

Changan пересмотрел скидки на комплектации 2024 года:

- CS75 Plus. На комплектации Comfort/Комфорт, Luxe/Люкс и Techno/Техно 24PY установлена скидка 1 129 900 рублей.

- UNI-K. На комплектацию Techno/Техно 24PY установлена скидка 999 900 рублей.

- UNI-V. Скидка на комплектации Comfort/Комфорт, Luxe/Люкс и Techno/Техно 24PY выросла на 629 900 рублей.

Volga установила скидки на все комплектации 2026 года:

- K40. 50 000 рублей.

- K50. 100 000-150 000 рублей.

Evolute увеличил скидку на все комплектации 2026 года:

- i-Space. Скидка выросла на 458 500-490 000 рублей.

Esteo установил скидки на комплектации 2026 года:

- Exlantix ET. На комплектацию Top/Топ 26PY установлена скидка 850 000 рублей.

- Exlantix ET8. На комплектацию Top/Топ 26PY установлена скидка 900 000 рублей.

- V27. На комплектацию Premium/Премиум 26PY установлена скидка 800 000 рублей.

Voyah поднял цену на комплектацию 25-26 годов:

- Free Sport Edition. Цена на комплектацию Sport/Спорт 25PY и 26PY выросла на 200 000 рублей, с 6 740 000 до 6 940 000 рублей.

Foton увеличил скидку на комплектацию 2025 года:

- Tunland V9. Скидка на комплектацию Emotion/Эмоушн 25PY выросла на 100 000 рублей, с 300 000 до 400 000 рублей.

Peugeot поднял цены на комплектации 24-26 годов:

- 408, 4008. +100 000 рублей (Charm/ Шарм 26PY).

- 508L. +100 000 рублей (Prestige/Престиж 26PY).

- 5008. +100 000 рублей (Prestige/Престиж 24PY).

Citroen поднял цены на комплектации 24-25 годов:

- C5 Aircross. +100 000 рублей (Comfort/Комфорт 24PY и 25PY).

- C5 X. +100 000 рублей (Exclusive/Эксклюзив 24PY).

"Амберавто" снизил цены на все комплектации 2026 года:

- A5. Цены снизились на 50 000 рублей.

Eonyx снизил цены на комплектации 2026 года:

- Profi Cargo. Цена на комплектацию Standard/Стандарт 26PY снизилась на 90 000 рублей, с 890 000 до 800 000 рублей.

- Profi Pickup. Цена на комплектацию Standard/Стандарт 26PY снизилась на 50 000 рублей, с 850 000 до 800 000 рублей.