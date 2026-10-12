Manthey отметила 30-летие выпуском самых быстрых Porsche

Легенда немецкого автоспорта Manthey отпраздновала 30-летие ограниченной серией из 30 машин — 911 GT3 Cup MR 30 и 718 GT4 RS Clubsport MR 30. Обе версии предназначены исключительно для трека. Об этом сообщило издание Carscoops.

© Motor.ru

30 автомобилей разделили поровну между двумя моделями. Главная интрига — в 911 GT3 Cup MR 30. Manthey объясняет: в 1990-х и 2000-х, когда компания дорабатывала 911 поколений 996 и 997, ключевым элементом программы были модификации двигателя. Позже акцент сместился на аэродинамику, подвеску и охлаждение, но для юбилейной версии оппозитный шестицилиндровый мотор снова доработали.

В результате объем двигателя 992.1 вырос с 4,0 до 4,2 литра, а мощность — с 510 до 560 л.с. Тяга идет на задние колеса через шестиступенчатую секвентальную коробку.

Прочие аэродинамические и облегчающие доработки, судя по всему, уже знакомы по существующему 911 GT3 Cup MR. Отличие юбилейной версии — графика «30 лет Manthey» на торцевых пластинах заднего антикрыла и сиденьях.

Cayman 718 GT4 RS Clubsport MR 30 тоже получил логотип «30 Years», но остался с 4,0-литровым двигателем на 500 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Как гоночный автомобиль класса GT4, а не GT3, он менее экзотичен.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

Porsche, очевидно, довольна сотрудничеством: доля компании в автоспортивном подразделении выросла с 51 до 67 процентов. С этой недели Manthey входит в новое направление Porsche Performance — одно из трех, созданных для организации деятельности наряду с Exclusiveness и Heritage.

Имя Manthey широко известно благодаря пакетам улучшений, которые помогли Porsche установить множество рекордов Нюрбургринга для серийных автомобилей. Но в компании напоминают: репутацию ей принесли три десятилетия гонок.