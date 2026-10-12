Китай намерен запретить скрытые дверные ручки автомобилей

Министерство промышленности и информатизации КНР предложило запретить использование полностью скрытых дверных ручек в автомобилях. Соответствующий проект новых требований к автомобильной безопасности был представлен 10 октября.

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Главная причина инициативы - опасность того, что при аварии двери машины окажутся заблокированы и пассажиры не смогут выбраться наружу, а спасатели - оперативно попасть в салон.

Скрытые ручки, которые в обычном состоянии находятся на одном уровне с поверхностью кузова и выдвигаются при необходимости, получили широкое распространение прежде всего на электромобилях. Производители используют их для улучшения аэродинамики и придания машинам более современного внешнего вида. Однако подобные решения имеют существенные недостатки.

Многие такие механизмы оснащены электрическим приводом. При серьезном ДТП, повреждении аккумулятора или отключении бортового электропитания ручка может не выдвинуться.

Дополнительную опасность представляет деформация кузова, способная привести к заклиниванию механизма. В результате люди могут оказаться заблокированы внутри автомобиля, а прибывшие на место происшествия спасатели потеряют драгоценное время, пытаясь открыть двери.

Особенно серьезные последствия возможны при возгорании автомобиля, когда для эвакуации пассажиров остаются считаные секунды. Кроме того, скрытые ручки могут создавать проблемы в условиях низких температур: при обледенении или попадании снега в механизм они иногда примерзают к кузову.

Согласно опубликованному проекту, производители должны предусмотреть механический способ открывания дверей, который будет работать независимо от электроники. Кроме того, конструкция ручек должна обеспечивать достаточное пространство для захвата рукой и сохранять работоспособность в экстремальных условиях, включая сильные морозы и последствия столкновений. Полностью скрытые ручки предлагается исключить из новых конструкций автомобилей.

При этом речь идет не только о дверных ручках. Китайские власти намерены пересмотреть подход к целому ряду решений, которые в последние годы стали особенно популярны в автомобильной промышленности. В частности, предлагается сохранить физические органы управления аварийными функциями, а также запретить использование во время движения поворотных сидений, кресел в положении "нулевой гравитации" и сидений, раскладывающихся в кровать. Для автомобилей с большими сенсорными экранами и сложными системами отображения информации предусмотрены дополнительные проверки на безопасность водителя.

Документ подготовлен Министерством промышленности и информатизации совместно с Министерством общественной безопасности, Министерством экологии и окружающей среды и Государственным управлением по регулированию рынка. Общественное обсуждение продлится до 10 ноября. Согласно проекту, с 1 января 2027 года производители новых моделей должны будут представлять дополнительные технические сведения о применяемых конструкциях, а для ранее одобренных автомобилей соответствующие материалы потребуется подать до 1 июля 2027 года.

Впрочем, требования к дверным ручкам в Китае начали ужесточать еще до нынешней инициативы. В феврале 2026 года был опубликован отдельный обязательный государственный стандарт GB 48001-2026, который вступит в силу 1 января 2027 года. Он уже предусматривает наличие механических устройств открывания дверей как снаружи, так и изнутри автомобиля. Для внешних ручек установлены минимальные размеры пространства, позволяющего ухватиться за них рукой. Полный переход выпускаемых автомобилей на соответствие стандарту предусмотрен к 2029 году.

По данным китайских СМИ, среди 100 наиболее продаваемых в стране моделей автомобилей на новых источниках энергии в апреле 2025 года около 60 процентов оснащались скрытыми дверными ручками.

Инициатива может иметь последствия и за пределами КНР. Китай остается крупнейшим автомобильным рынком мира и одним из ведущих экспортеров автомобилей, поэтому изменение национальных требований способно повлиять на конструкцию моделей, предназначенных для зарубежных покупателей. При этом китайские правила сами по себе не означают автоматического введения аналогичного запрета в других странах.

Основной смысл реформы китайские власти формулируют достаточно просто: автомобиль должен оставаться безопасным даже тогда, когда его электронные системы выходят из строя. Дизайнерские решения и новые технологии не должны мешать водителю и пассажирам покинуть машину в чрезвычайной ситуации.