В Россию привезли доступные кроссоверы Toyota: дешевле Geely и Haval

Кроссовер Toyota Raize, созданный совместными усилиями Toyota и ее дочерней компании Daihatsu, снова стал доступен для россиян. Машины поставляются в нашу страну через каналы параллельного импорта исключительно под заказ. Стоимость начинается от 1 280 000 рублей.

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За эту сумму в столице Приморья можно приобрести самую базовую версию кроссовера. В нее входят кондиционер, подогрев зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал и несколько USB-портов для зарядки гаджетов.

Для тех, кто ищет более оснащенную машину, в Хабаровске предлагается вариант за 1 480 000 рублей.

Самый дорогой экземпляр можно приобрести под заказ у дилера из Красноярска. Здесь стоимость автомобиля составляет 2 050 000 рублей.

Под капотом кроссоверов могут быть установлены два типа силовых агрегатов. Первый — это литровый турбированный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и полным приводом. Второй вариант — это 87-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра, также оснащенный бесступенчатым вариатором.

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