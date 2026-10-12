В КНР запретят в авто кресла с "нулевой гравитацией" и гигантские дисплеи

Китай намерен ужесточить использование в новых автомобилях ряда цифровых технологий. Готовятся ограничения на "умные" трансформирующиеся сиденья, кресла с режимом "нулевой гравитации", некоторые дисплеи и выведение сообщений через фары и фонари, сообщает Carnewschina.

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Министерство промышленности и информатизации КНР, разрабатывающее и утверждающее официальные технические стандарты и правила в автопроме страны, представило проект новых норм, касающихся автомобильных технологий.

На основе проекта теперь будут проведены консультации с автопроизводителями по вопросам безопасности транспортных средств. Особое внимание будет уделено возможности использования в новых моделях сидений с функцией "нулевой гравитации" (zero-G). Такие кресла позволяют пассажирам принять максимально расслабленное, а в ряде случаев практически лежачее положение во время поездки.

Китайский регулятор предлагает ввести более строгие испытания на безопасность при столкновении, предусмотреть защиту от защемления и другие решения, касающиеся безопасности инновационных функций в автокреслах. Помимо сидений с режимом "нулевой гравитации", будут проанализированы поворотные и полностью раскладывающиеся кресла. В частности, рекомендуется запретить работу соответствующих функций во время движения машины.

В части проекта, связанной с автомобильными дисплеями, упоминаются крупные центральные тачскрины, пассажирские дисплеи с большой диагональю и многофункциональные проекционные дисплеи (HUD). Министерство требует от автопроизводителей оценить, насколько такие дисплеи отвлекают водителя, а также проверить их надежность и безопасность в случае столкновения или при эксплуатации в экстремальных условиях. Также предлагается запретить использование складных и гибких экранов, что может стать неприятной новостью для таких технологически продвинутых брендов, как Xiaomi и HIMA (подразделение Huawei), говорят эксперты.

Относительно "умной" светотехники и в частности возможности выведения водителями текстовых или графических сообщений через передние матричные фары и задние фонари речь пойдет, прежде всего, об ограничении высвечивающегося контента. Руководители министерства высказали опасения, что водители могут проецировать на дорогах Китая сообщения, не прошедшие согласование. Министерство рекомендует автопроизводителям модерировать и ограничивать контент, отображаемый световыми приборами, а также контролировать сообщения, которые выводят водители.

Кроме того, как ранее писала "РГ", в рамках той же инициативы регулятор продвигает тотальный запрет на использование полностью скрытых дверных ручек в новых автомобилях. Соответствующий проект требований к автомобильной безопасности был представлен 10 октября. Поводом послужила серия громких аварий с участием электромобиля Xiaomi SU7.

Ранее "РГ" писала о том, что в Китае хотят запретить полурули.