Автоэксперт рассказал, как следить за тормозной жидкостью

Водителям советуют не оценивать состояние тормозной жидкости только по её внешнему виду. Об этом пишет журнал «За рулём». Большинство современных составов со временем впитывают влагу из воздуха. Из-за этого снижается температура кипения жидкости, а при сильном нагреве эффективность тормозной системы может ухудшиться.При этом даже прозрачная жидкость не всегда означает, что с тормозами всё в порядке. Какие ещё проблемы могут возникать в системе, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов:

© соцсети

"Основу тормозной жидкости составляет минеральное жидкое масло, которое снабжено большим количеством присадок. Основное свойство тормозной жидкости — что она сохраняет свою плотность и незамерзаемость и свойства плотности в достаточно широком диапазоне температур. Во-первых, в периоде работы, в силу целого ряда возможных различных локальных негерметичностей, рабочая тормозная система может подсасывать воздух, который может, в том числе и проявляться в виде маленьких пузырьков, которые от долгой работы рабочей тормозной системы сращиваются в большие воздушные пузыри, которые надо выгонять. Есть такая процедура, называется прокачка тормозов. Но это в том случае, если у вас очень древний старый автомобиль".

Определить состояние тормозной жидкости только по цвету или пробегу автомобиля нельзя. Для проверки используют специальный тестер, который показывает содержание воды в составе. Если неизвестно, когда жидкость меняли в последний раз, специалисты советуют проверить её состояние в сервисе или самостоятельно с помощью такого прибора.