Пьяный мужчина угнал машину и устроил погоню с ДПС в Сочи

В Адлерском районе Сочи мужчина угнал автомобиль прямо с автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Владелец машины ненадолго отошел к кассе, оставив ключи в замке зажигания - этим и воспользовался 40‑летний житель Краснодара.

Спустя некоторое время инспекторы ДПС заметили угнанный Hyundai в дорожном потоке. На требование остановиться водитель не отреагировал. Началась погоня. Угонщик мчался на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и даже пытался протаранить полицейские машины. В операции участвовали три патрульных экипажа.

Пытаясь скрыться, мужчина снес шлагбаум и заехал в тупик. Когда стало ясно, что уйти не получится, он попытался сбежать, но полицейские задержали его и надели наручники.

Проверка показала, что водитель был пьян. Сейчас мужчина находится под арестом. Против него возбуждено уголовное дело за угон, а также ему предстоит ответить за езду в нетрезвом виде, неповиновение полиции и другие нарушения.