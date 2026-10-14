Китайские автомобили решили сделать скучнее, но безопаснее: подробности

Минпром Китая ограничит 51 инновационную технологию в своих автомобилях.

© За рулем

Многие яркие решения, которыми щеголяли китайские электромобили последних лет, похоже, уходят в прошлое. Власти КНР взялись за инновационные технологии в автопроме: под ограничения попадают раскладывающиеся и вращающиеся кресла, гигантские дисплеи, интерактивные фары, выдвижные дверные ручки.

Отдельные регламенты на этот счет в стране появлялись и раньше – например, по выдвижным ручкам или функционалу сидений. Теперь министерство промышленности Китая опубликовало проект уведомления об усиленном контроле за инновационным проектированием и испытаниями автомобильной продукции.

О принятом своде правил речь пока не идет. Документ существует в предварительной версии и открыт для обсуждения: граждане, компании и эксперты могут направить регулятору свои замечания. Правда, вероятность того, что новые требования утвердят почти без правок, довольно высока.

Инновационными минпром считает немало технологий. Помимо кресел, дверных ручек, фар и дисплеев в перечень вошли элементы подвески, водородные силовые установки, тяговые батареи, системы помощи водителю и многое другое – всего 51 пункт.

Производителей обязывают испытывать такие решения по национальным, отраслевым или корпоративным стандартам. Результаты проверок нужно оформлять в виде материалов, отчитываться о них перед министерством и подтверждать, что серийные машины не отличаются по характеристикам от испытанных образцов.

Если этого не сделать, автомобиль просто не попадет в каталог – а значит, продавать его в КНР будет нельзя.

Разбирать все 51 пункт по очереди смысла нет. Куда интереснее посмотреть на правила, которые реально изменят облик китайских машин и положение дел в отрасли.

Одно из ключевых требований – запрет дверных ручек полностью скрытой конструкции. К полускрытым вариантам тоже предъявляют четкие условия: обязательна функция механического открытия плюс достаточный запас места для руки. Выходит, на местный рынок новые китайские автомобили будут попадать либо с привычными, либо с полускрытыми ручками.

Есть вопросы и к сенсорным кнопкам в салоне. Их ждет проверка на соответствие государственным стандартам, на срабатывание при касании, устойчивость к случайному нажатию и понятную обратную связь. Управление фарами, световыми приборами, стеклоочистителями и другими важными системами придется дублировать физическими клавишами. Критически важные органы управления должны быть только механическими.

Крупные мониторы и проекционные дисплеи с дополненной реальностью производителям придется оценивать в экстремальных условиях – и следить за тем, чтобы они не отвлекали водителя. А вот складные и гибкие экраны под запретом.

Рули нестандартной формы отправят на дополнительные проверки. Кстати, штурвалы вроде тех, что ставят на автомобили Tesla, по новому стандарту полноценно оценить невозможно – значит, и их ждет запрет. Не забыли и про корректную работу ассистентов водителя, а также кибербезопасность.

Сиденьям с поворотом и режимом «нулевой гравитации» тоже назначили дополнительные испытания: защита от защемления, надежность фиксации механизмов, исключение случайного срабатывания. Использовать такие функции во время движения не разрешат. Проще говоря, развернуть кресла на Lynk & Co 900 или разложить сиденье в Li Auto L9 получится только на стоянке.

Досталось и интерактивным наружным световым панелям: любой отображаемый ими контент придется согласовывать и утверждать в министерстве. То есть произвольные надписи и картинки на внешней подсветке станут недоступны. Элементы пневмоподвески обяжут дополнительно испытывать на дорогах плохого качества.

В общем, машины для китайского рынка скоро заметно изменятся – в том числе внешне. Дверные ручки другой конструкции, интерактивные панели с ограничениями, больше физических кнопок, меньше огромных экранов, урезанный функционал сидений. Скучнее? Пожалуй. Зато безопасность от этого может действительно вырасти.

И еще момент: все перечисленные требования касаются именно автомобилей для Китая. На экспортные версии, которые поставляют за рубеж, они не распространяются. Так что глобальный рынок эти перемены, скорее всего, затронут не сразу.

О возвращении физических кнопок вместо сенсорных панелей «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного JAC JS6.