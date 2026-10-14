Ford показал Mustang с кузовом пикап

В экспериментальном корпусе компании Ford стоит необычный автомобиль — Mustang с кузовом пикап. О занимательной новинке рассказало издание The Drive.

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Как выяснилось, это концепт и создан он был стажерами и учениками цеха экспериментальных автомобилей. Проект дал студентам возможность попробовать создать автомобиль, имея в основе реальную машину.

Вместо заднего сиденья и багажника у машины установлен кузов пикап. По словам представителей Ford, часть деталей позаимствована у серийного Ranger. Заднюю панель багажника стажеры переделали в импровизированный задний борт.

Внешне новинка напоминает Hyundai Santa Cruz, а не классический Ford Ranchero. Кузов получился коротким, как у компактных пикапов. Увеличенный дорожный просвет также бросается в глаза, хотя, по мнению наблюдателей, автомобилю больше подошла бы заниженная подвеска или шины с более высокими боковинами.

По данным источника, за основу экспериментального автомобиля взят Mustang GT350, который изначально хотели отправить на утилизацию. Официального подтверждения серийного производства пока нет. Автомобиль остается концептом, однако он уже привлек внимание посетителей и сотрудников Ford.