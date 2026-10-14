Новый гоночный автомобиль, который дебютирует на российских трассах в официальных соревнованиях в 2027 году, представила на трассе Moscow Raceway компания TMS из Тольятти, являющаяся создателем проекта Lada Iskra TMS.

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В России появится новая гоночная серия на автомобилях Lada

Автомобиль базируется на основе стандартного седана Lada Iskra, который проходит глубокую доработку и превращается в полноценную гоночную технику в стенах компании TMS. Машина облегчается за счёт отказа от внутренней отделки и снижения массы отдельных силовых и кузовных элементов, а сам кузов усиливается за счёт омологированного каркаса безопасности.

© Фото: AUTOSPORT.COM.RU

В салоне появляется гоночное кресло-«ковш» с многоточечными ремнями безопасности, гоночный руль с вынесенными на него органами управления, цифровую панель приборов, а также подрулевые лепестки для управления 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач TMS-90. Наличие лепестков — отличительная черта Iskra TMS, поскольку обычно подобные автомобили имеют традиционный рычаг переключения передач.

Формат монокубка подразумевает минимальное вмешательство в стандартную для всех участников технику, так что регламентом разрешены изменения настроек только подвески. Серьёзные доработки базовой подвески позволят адаптировать машину под разные трассы за счёт появившихся возможностей регулировок ходовой части. Тормоза у Iskra TMS новые — дисковые механизмы AP Racing, стандартные колёса уступили место 17-дюймовым гоночным дискам с гоночной же резиной.

© Фото: AUTOSPORT.COM.RU

Главные изменения коснулись двигателя. Дорожная Lada Iskra оснащается атмосферным двигателем 1.6, 8- или 16-клапанным, а максимальная мощность составляет 106 л.с. Силами TMS агрегат серьёзно доработан, его отдача за счёт появления турбины увеличена до 218 л.с., а в режиме TMS Boost мощность можно кратковременно увеличить до 240 л.с. для обгона или защиты своей позиции. Ресурс мотора рассчитан так, чтобы при плановом обслуживании агрегат выдерживал сезон целиком без серьёзных ремонтов.

Lada Iskra TMS уже доступны к заказу командами, намеренными участвовать в монокубке Lada Iskra Cup. Стоимость автомобиля заявлена на уровне 6 950 000 рублей и, по словам создателей машины, получены уже около десятка предзаказов на новую для российского автоспорта технику.