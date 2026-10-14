$83.8793.77

Maextro заменит педаль тормоза на седане S800 вслед за минивэном

Российская Газета

Бренд Maextro принял решение добровольно заменить педальный узел на своих минивэнах V800. Причиной стали результаты испытаний, которые выявили проблемы с торможением при скорости 100 км/ч.

Maextro заменит педаль тормоза на седане S800
© Российская Газета

Не остался в стороне и представительский седан S800. Maextro также анонсировал акцию по замене педального узла и для этой модели.

Любой владелец минивэна или седана сможет бесплатно заменить узел на обновленный, независимо от состояния текущей педали и наличия поломки. Проектное решение будет утверждено в конце октября, а работы по замене начнутся в ноябре.

На машины, которые еще не были отгружены на склады, модернизированные кронштейны установят на заводе.

Maextro также опубликовал результаты независимого тестирования педального узла, которые подтвердили его полное соответствие отраслевым стандартам.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что пресс-служба Omoda прокомментировала ситуацию с отзывной кампанией кроссоверов Omoda C5 в Малайзии.