Maextro заменит педаль тормоза на седане S800

Бренд Maextro принял решение добровольно заменить педальный узел на своих минивэнах V800. Причиной стали результаты испытаний, которые выявили проблемы с торможением при скорости 100 км/ч.

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Не остался в стороне и представительский седан S800. Maextro также анонсировал акцию по замене педального узла и для этой модели.

Любой владелец минивэна или седана сможет бесплатно заменить узел на обновленный, независимо от состояния текущей педали и наличия поломки. Проектное решение будет утверждено в конце октября, а работы по замене начнутся в ноябре.

На машины, которые еще не были отгружены на склады, модернизированные кронштейны установят на заводе.

Maextro также опубликовал результаты независимого тестирования педального узла, которые подтвердили его полное соответствие отраслевым стандартам.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что пресс-служба Omoda прокомментировала ситуацию с отзывной кампанией кроссоверов Omoda C5 в Малайзии.